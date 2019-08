Scena na wydarzenie kulturalne

Wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką czy występami aktorów na scenie z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Szczególnie latem odbywa się na terenie całej polski mnóstwo festiwali różnych gatunków muzycznych a także dni miasta, jubileuszy czy innych eventów. Scena przenośna jest nieodzownym elementem wszystkich tych wydarzeń, bez której nie można zaplanować eventu. Jak ową scene zbudować?

Scena przenośna od Wamat

Scena przenośna to budowla tymaczasowa dlatego jej złożenie w całość oraz rozłożenie powinno być łatwe, nie zajmować dużo czasu i nie powinno angażować wielu osób. Dzięki temu całe przedsięwzięcie związane z organizowaniem i planowaniem wydarzenia kulturalnego zostanie zrealizowane sprawnie. Wamat to producent scen przenośnych, który gwarantuje nie tylko prosty montaż ale i bezpieczeństwo proponowanych scen. Warto również pomyśleć o zadaszeniu owych scen by ochronić widzów oraz artystów przed szkodliwymi skutkami atmosferycznymi! Równie ważnym elementem sceny będą wszelkie podesty, na których zamontowane zostanie oświetlenie czy nagłośnienie. Firma Wamat produkuje je z blatu osadzonego w ramie wykonanej z profili aluminiowych. Są lekkie niemniej jednak wytrzymają duży ciężar, są więc bezpieczne!