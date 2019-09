Mała hala - nie tylko sportowa!

Małe hale są coraz częściej budowane nie tylko w instytucjach edukacyjnych takich jak szkoły podstawowe czy licea, technika lub budynki należące do Uniwersytetu. Bardzo często wszelkiego rodzaju hotele również decydują się na zbudowanie małej hali ponieważ jest to miejsce, w którym nie tylko można uprawiać wszelkiego rodzaju sporty ale również organizować ważne wydarzenia masowe takie jak konferencje czy innej eventy związane z biznesem, bądź nauką. A jak wygląda przemyślane zagospodarowanie małej hali?

Zagospodarowanie małej hali

Warto zwrócić uwagę na wielkościowej hali jeżeli będzie ona nieco większa od boiska do koszykówki możemy założyć, że będzie to odpowiednią wielkość, która będzie uniwersalna dla wielu dyscyplin sportowych ale także sprawdzi się w przypadku organizowania koncertów czy innych wydarzeń, nie tylko związanych z życiem szkoły. Nasza kolejna podpowiedź - spraw by na hali pojawiły się także trybuny - to specjalne miejsce sprawi, że zagospodarowanie małej hali będzie funkcjonalne. Umożliwi gibicowanie podczas zawodów, czy organizowanie kilkugodzinnych wykładów, spotkań autorskich i innych ciekawych wydarzeń. W hali nie ma miejsca na trybuny? Warto wtedy zainteresować się rozkładanymi modelami.