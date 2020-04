Scena - kiedy jest potrzebna?

Scena to konstrukcja, która w zależności od potrzeb wykorzystywana jest zarównno w obiektach kulturalnych jak opera, filharmonia czy teatr jak i podczas sezonowych wydarzeń czy kilkudniowych eventów. W oby przypadkach jest to konstrukcja wybudowana z poszczególnych elementów, która wymaga odpowiedniego naświetlenia oraz nagłośnienia by w pełni spełniała swoją rolę. Na rynku dostępne są sceny stałe, jak te w teatrach czy salach koncertowych lub sceny modułowe.

Sceny modułowe a sceny stałe

Sceny stałe, jak sama nazwa wskazuje są to konstrukcje na stałe wybudowane w danej przestrzeni. Sceny modułowe zaś, zwykle budowane z kratownic o różnych kształtach są to tak zwane sceny przenośne, mobilne, które można dowolnie składać oraz demontować podczas wydarzeń biznesowych jak targi czy konferencje a także kulturalnych - podczas organizowania festiwali muzycznych na przykład. Sceny modułowe mogą powstać z wielu podestów, połączonych ze sobą oraz zabezpieczonych dodatkowo można również zastosować specjalne zadaszenia oraz elementy, na których zamocowane będzie oświetlenie i nagłośnienia. Mobilne sceny to swoboda konstukcji oraz wygoda użytowania.