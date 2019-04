Trybuny oraz widownie dla uczesników wydarzeń

Osoby pragnące wziąć udział w wydarzeniach sportowych czy też kulturalnych liczą, że w cenie biletów zostanie im zapewnione miejsce stojące tudzież siedzące. W przypadku meczów czy koncertów, odbywających się na zewnątgrz, organizatorzy nie tylko powinni zadbac o komfortowe miejsca dla widzów wydarzenia ale także zabezpieczyć się przed ewentualnymi zmianami pogodowymi. Zadaszenie trybun czy widowni wydaje się więc być musem.

Zadaszenie trybun z firmą Wamat

Wamat to firma, która działa na rynku już od 30 lat. Wamat specjalizuje się w produkcji techniki estradowej. Co to oznacza? To producent takich eleemntów jak estrady, sceny, trybuny czy zadaszeń trybun, scen lub widowni a także kratownic przestrzennych, z których zbudować można podesty czy rusztowania, które z powodzeniem udźwigną sprzęt nagłaśniający czy też oświetlenie. Zadaszenie trybun z oferty Wamat to cynkowana konstrukcja, zabezpieczona poliwęglanem, a jej poziomy wykonane są z krat pomostowych. Chcesz znać więcej szczegółów dotyczących trybun czy innych produktów Wamat? Znajdziesz je na oficjalnej stronie internetowej producenta.